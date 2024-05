Anche Fedez viene “friendzonato”

Ora, non fraintendetemi, le parole di Ludovica Di Gresy non sorprendono: sono semplicemente il frutto di chi viene risucchiato, suo malgrado, in un caso mediatico (con ripercussioni anche legali) della portata dello scontro Fedez-Iovino. La riservata ragazza della Milano bene ha infatti smentito le voci secondo cui sarebbe stata la causa della lite-scazzottata tra il rapper e il personal trainer dei Vip andata in scena prima al The Club e poi sotto casa di quest’ultimo.

Ma non è tutto. La ragazza ha anche chiarito il suo rapporto con Fedez: “Siamo amici, niente di più”. Insomma, al momento, dal punto di vista sentimentale, nessuno spiraglio per il rapper 34enne. E dire che dalle immagini rubate alla presentazione del singolo di Anna e Capo Plaza sembrava esserci complicità tra i due. Le ultime dichiarazioni però spengono (almeno momentaneamente) il gossip: da possibile fidanzato a semplice amico. Un declassamento che spalanca le porte del temutissimo territorio che oggi viene comunemente definito “friendzone”. Una sensazione che, almeno una volta nella vita, tutti abbiamo provato e che, a quanto pare, può capitare anche a superstar del calibro di Fedez.