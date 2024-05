Petizione “salva mele”. Firmata dagli agricoltori

In seguito alla gelata che ha colpito 130 ettari di meleti tra Sernio e Tovo di S.Agata, sul finire del mese di aprile, un gruppo di una ventina di agricoltori operanti nella zona ha preso parte ad una raccolta firme per chiedere un intervento che possa mettere fine ad una situazione di incertezza che, a causa del riscaldamento climatico, è diventata sempre più stressante.

Il gruppo di contadini interessato ha informato della situazione Coldiretti e ha incontrato la Comunità montana di Tirano. Per risolvere le criticità legate al gelo, gli agricoltori propongono due soluzioni (pur rimanendo aperti ad altre opzioni): una legata all’utilizzo di acqua (già in uso, per esempio, tra Tirano e Bianzone, ma di difficile applicazione in questa zona) e uno che sfrutta un sistema ad aria. Quest’ultima, secondo gli agricoltori, sarebbe la più praticabile. Ma, i frutticoltori hanno bisogno di un sostegno: servirebbe uno studio di fattibilità e i fondi necessari. Gli agricoltori hanno valutato favorevolmente l’incontro con il commissario della Cm Antonio Sala Della Cuna, ma premono affinché ci sia una risposta in tempi rapidi da parte di tutte le istituzioni locali e non. Coltivare mele, è diventato, in generale, un affare poco redditizio. Se si aggiungono i rischi e i danni legati a eventi imprevedibili, diventa un business in perdita. "Di questi tempi – affermano gli agricoltori – non è quasi più conveniente coltivare mele, a meno che ci siano situazioni ambientali favorevoli".