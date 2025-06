Via Veneto. Marciapiede tutto nuovo

Procedono a Sondrio a pieno ritmo gli interventi di manutenzione su strade e marciapiedi che l’Amministrazione comunale ha attentamente programmato. Entro pochi giorni sarà completata la nuova pavimentazione in corso Vittorio Veneto e verrà smantellato il cantiere: il tratto di marciapiedi tornerà a essere percorribile. "La zona interessata, in centro città, che insiste sull’ingresso dell’Ufficio postale ma anche sull’accesso allo sportello Postamat, si caratterizza per un flusso pedonale intenso - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco (foto) -, la riqualificazione era necessaria ed era stata programmata da tempo, stanziando 25mila euro. La nuova pavimentazione agevola tutte le persone che percorrono il marciapiedi".