Via scritta pro Gaza. Scatta la polemica

Polemica per le scritte a sostegno di Gaza comparse a Sondalo lungo il percorso del Giro d’Italia e fatte cancellare mercoledì agli operai comunali. Numerose le richieste di chiarimenti al riguardo, tanto che sulla pagina Facebook "Obiettivi in comune Sondalo" è comparso un lungo post dell’Amministrazione guidata da Ilaria Peraldini. "Il Comune non ha disposto né richiesto alcun intervento in tal senso. La richiesta, perentoria e sollecita, di rimozione delle scritte è giunta dalla Questura tramite il Comando dei Carabinieri, nell’ambito delle procedure previste per le manifestazioni sportive di rilievo nazionale - si legge - L’esecuzione di tale richiesta rientra nei doveri dei rapporti istituzionali". Lamentele social, sempre riguardanti Sondalo, anche per la mancata menzione, durante la telecronaca del Giro, del complesso ospedaliero del Morelli.

Sara Baldini