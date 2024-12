Via Donegani, zebre già svanite . L’assessore dà rassicurazioni

I lavori strutturali sono stati eseguiti a regola d’arte, l’opera è funzionale, la via è più ordinata e sicura ma le strisce pedonali… se ne sono già andate! Scolorite dopo pochissimi giorni l’inaugurazione. I lavori in questione sono quelli che il Comune di Sondrio ha terminato poco prima di Natale, comprendenti sia il sottopasso che prevede la possibilità di attraversare la ex SS 38 in assoluta tranquillità sia il rifacimento di via Donegani, tratta davanti al liceo omonimo e al Provveditorato.

Tutto perfetto se non fosse per quelle strisce zebrate che… non si vedono praticamente più. A segnalarlo sui social l’ex consigliere comunale Gianfranco Bordoni. "Dopo un importante intervento di riqualificazione e messa in sicurezza è stata riaperta la via Donegani – ha scritto - . Apprezzabile impegno dell’amministrazione... Stona la realizzazione di segnaletica orizzontale posizionata malamente su pavimentazione a cubetti autobloccanti, già danneggiata e quindi inefficace per garantire la sicurezza dell’attraversamento all’uscita del liceo". L’attento cittadino dispensa consigli all’amministrazione su quale vernice usare per evitare la sparizione quasi immediata delle strisce.

"Ai solerti leoni da tastiera – dice Simone Del Marco, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Sondrio – ricordo che i lavori nella strada in oggetto devono ancora terminare. C’è stata la consegna e abbiamo effettuato l’inaugurazione prima di Natale, ma mancano ancora alcuni complementi dell’arredo urbano necessari per completare l’opera. Le strisce pedonali erano ovviamente "provvisorie", sapevamo che si sarebbero sbiadite e tra i lavori ancora da effettuare ci sono quelli relativi anche alla colorazione duratura delle zebrate". F.D’E.