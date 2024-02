Vespri di Quaresima e canti ambrosiani risuonano in basilica

Vespri in canto ambrosiano come nel Medioevo o nei monasteri. I fedeli della Comunità pastorale della Madonna del Rosario propongono per tutta la Quaresima la celebrazione comunitaria dei vespri. Il primo appuntamento è per oggi alle 18 nella basilica di San Nicolò a Lecco. La celebrazione si apre con il Lucernario, durante il quale si portano all’altare i lumi, simbolo di Cristo luce del mondo. Conclusi i vespri, viene impartita la solenne benedizione eucaristica, ritmata dai testi e dalle melodie degli inni "Tantum ergo" e "O salutaris hostia".