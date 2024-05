Verso le elezioni amministrative a Sondalo: pesa la politica per il Morelli

Sondalo (Sondrio), 5 maggio 2024 – A Sondalo sarà scontro per la poltrona di primo cittadino tra l’attuale primo cittadino Ilaria Peraldini e l’ex sindaco Luigi Grassi.

Si accende la sfida elettorale della località dell’Alta Valtellina. E sarà una contesa molto accesa visto che i due, qualche anno fa, la pensavano nello stesso modo su molti aspetti tanto che Ilaria Peraldini, prima donna della storia a sedere sulla poltrona di sindaco di Sondalo, è stata l’assessore ai Servizi sociale dell’amministrazione Grassi. Insomma è stata un po’ una "delfina", ma ora evidentemente i due la pensano diversamente su vari aspetti tanto da scontrarsi in una partita che, i rumors, danno come molto equilibrata.

L’ago della bilancia, nemmeno a dirlo, a Sondalo sarà principalmente quello riguardante la visione sul Morelli. "Con uno stato d’animo sereno e soddisfatto, al termine di cinque anni d’impegno e sfide e con l’esperienza maturata, ho deciso di mettermi nuovamente a disposizione per la comunità di Sondalo – dice Peraldini -. Insieme con me buona parte dei componenti del Consiglio comunale uscente, arricchito da alcune nuove "sensibilità" che porteranno fresca linfa al gruppo". Ma Peraldini guarda avanti, ricordando che ha dovuto amministrare nell’epoca del Covid. "Nonostante queste difficoltà, abbiamo lavorato duramente per gettare le basi per importanti "progetti di sviluppo" per la Sondalo del domani; progetti già avviati, che vorremmo portare a termine e che saranno illustrati nel nostro programma di mandato 2024/2029. Siamo quindi pronti a guardare verso nuove mete da raggiungere". Accanto ai vecchi consiglieri (Beatrice Arighi, Dino Baretto, Gemma Borgni, Gabriele Campagnoli, Francesco Cossi, Luca Della Valle, Paride Gianoli, Paolo Menini, Valter Partesana), nella lista Obiettivi in Comune si sono uniti volti nuovi, quelli di Alessia Villa, Luca Davolio e Attilio Pozzi, professionisti conosciuti e stimati nel loro settore. Dall’altra parte l’ex sindaco Grassi che a giorni presenterà la sua lista con la quale ha deciso di rientrare in politica e di ricandidarsi per governare per i prossimi 5 anni.