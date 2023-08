Veronica e Rosa morte insieme per salvare il cane: unite fino alla fine nell’amore per i viaggi e la montagna

Lecco – Viaggiavano spesso insieme, come documentano le foto che sono rimaste sui social. Veronica Malini e Rosa Corallo, le inseparabili amiche lecchesi che sono morte nel vano tentativo di salvare la cagnolina Brunilde dalla corrente, amavano fare escursioni in montagna, nel Lecchese, passeggiare lungo i sentieri, ma anche condividere gite al mare, in Liguria. E Brunilde era sempre con loro. Certo, entrambe condividevano una grande passione per la montagna. Ma l’ultima esperienza è stata loro fatale.

Rosa Corallo, 60 anni, di Pescate e Veronica Malini, 54 anni, di Cernusco Lombardone, sono annegate mercoledì, poco dopo mezzogiorno, nel torrente Fellaria a 2.500 metri di quota, in alta Valmalenco. L’inattesa tragedia durante la gita che avevano pianificato a lungo. La cagnolina che era con loro, una meticcia scura, è scesa nel greto del torrente per bere, Veronica l’ha seguita vedendola in difficoltà ed è scivolata per il peso dello zaino, travolta dalla forza della corrente, quindi Rosa ha provato ad aiutarla, ma è stata inghiottita dai mulinelli.

Veronica era la titolare dell’asilo nido bilingue e scuola d’inglese Mamimondo di Lecco. E dal profilo Facebook della scuola i colleghi «distrutti e sconvolti» hanno voluto salutarla e stringersi al marito e ai tre figli. “Vero, ovunque tu sia in questo momento ti promettiamo che porteremo avanti il tuo sogno di trasmettere gioia e felicità insegnando l’inglese alle famiglie di Lecco e dintorni. Sei sempre stata una persona serena e solare, ci hai davvero ispirato - hanno scritto - a dare il meglio di noi stessi e per questo ti ameremo per sempre“.

Veronica Malini, madre di tre bambini, era molto conosciuta a Lecco. L’amica Rosy era invece una apprezzata parrucchiera, mamma di un ragazzo 27 anni, e nel suo passato c’era una tragedia: aveva infatti perso il primo marito quando il figlio aveva solo sei anni e il secondo era scomparso in tragiche circostanze. I corpi sono srati recuperati non senza qualche difficoltà. Una delle due donne è stata ritrovata circa 200 metri più in basso rispetto al ponticello vicino a dove era entrata in acqua e poi l’altra, 150 metri sopra la diga.

Alle ricerche hanno partecipato cinque tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico specializzati nel soccorso in forra della squadra regionale lombarda, provenienti da diverse province, e nove tecnici della stazione del Soccorso Alpino Valmalenco. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. La Guardia di Finanza era presente con le unità del soccorso alpino e con l’elicottero, che all’alba ha portato in quota i soccorritori nella zona del rifugio Bignami. Le squadre sono state dislocate in tre punti differenti e i soccorritori avevano ricominciato questa mattina le ricerche interrotte ieri sera.