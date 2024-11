Valtellina sempre più internazionale. Ora gli stranieri trainano il turismo

Il turismo è un settore che traina l’intera economia valtellinese. Il fenomeno è stato analizzato dal consiglio generale dell’Unione Commercio e Turismo della provincia di Sondrio, riunitosi nella serata di lunedì 25 novembre. Emblematici i dati elaborati da Isnart, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche presieduto da Loretta Credaro, numero uno dell’Unione CTS provinciale. Nel periodo gennaio-agosto 2024, le presenze sono state quasi 3,9 milioni, col 59% rappresentato da turisti stranieri. Di questi ultimi, 290.000 sono polacchi (22,5% del totale per nazionalità, in forte crescita), 224.000 inglesi (13%), 200.000 svizzeri (18,3%), 59.000 olandesi (4%), 37.000 francesi (2,2%), 34.000 provenienti dagli USA (1,9%) e circa 5.000 cinesi (1%). In forte crescita la ricettività extra alberghiera: l’offerta di alloggi privati in Lombardia è pari a circa 95mila unità. Oltre 4mila sono in provincia di Sondrio e, tra gennaio e agosto 2024, hanno totalizzato 246.000 mila notti prenotate (+17%). Ottime le premesse della ormai prossima stagione turistica invernale, come già sottolineato a metà ottobre da Federalberghi Sondrio: le prenotazioni sono pervenute in netto anticipo rispetto all’anno scorso. E la Valtellina ottiene un elevato valore di gradimento (87,2) da parte dei turisti raggiungendo un alto indice di reputazione della destinazione. Tra gli altri settori, da segnalare una tenuta di quello commerciale: a ottobre 2024, l’Indicatore dei consumi Confcommercio (ICC) ha mostrato una variazione positiva dello 0,4% rispetto allo stesso mese del 2023. A livello associativo, il 2024, è stato un anno ricco di iniziative.

È nato all’interno dell’Unione Commercio e Turismo della provincia di Sondrio il gruppo terziario donna che rappresenta oltre 800 imprese associate. Nel corso della riunione del consiglio generale, coordinata dal direttore Maurizio Canova, è stato approvato il bilancio di previsione 2025. Anche per il nuovo anno, le quote associative restano invariate. In costante crescita il numero degli associati, tornato ai livelli pre-Covid. L’Unione Commercio e Turismo della provincia di Sondrio si dimostra sempre più un punto di riferimento per le imprese del territorio attive in settori chiave dell’economia.