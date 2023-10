Valtellina in mostra a Skipass. Le offerte dei comprensori che guardano alle Olimpiadi

Valtellina in primo piano a Modena. L’offerta turistica in tutta la sua varietà si presenta a Skipass, manifestazione di riferimento da oltre trent’anni per la promozione degli sport invernali, in programma da domani a domenica 29 ottobre in fiera. Valtellina Turismo parteciperà coordinando la presenza della montagna lombarda con lo stand "Montagne di Lombardia", un’area di 54 mq posta di fronte alla postazione della Fisi. Al centro dell’attenzione l’offerta valtellinese per la prossima stagione invernale, ormai alle porte. Quest’anno lo stand Montagne di Lombardia sarà caratterizzato da un importante richiamo ai giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Spazio anche al Winter World Masters Games, il più grande evento al mondo di giochi invernali per Master, in programma dal 12 al 21 gennaio 2024 ad Aprica, Bormio, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Madesimo e Sondrio oltre che nelle località bresciane di Ponte di Legno – Tonale.

"Una vetrina importante dedicata alla montagna, che racconta di turismo e sport invernali – commenta Barbara Mazzali, assessore a Turismo di Regione Lombardia -. Essere presenti con un focus sulla Valtellina, sede delle Olimpiadi 2026, vuol dire raccontare un territorio montano di richiamo internazionale, che sarà anche sede dei Winter World Masters Games. Il successo della Valtellina emerge anche dai numeri dei flussi turistici da maggio a settembre 2023 nella provincia di Sondrio, dove Livigno e Bormio attraggono il 58,5% delle presenze. Un apprezzamento confermato dalle rilevazioni sul Web, dove si registra un livello di gradimento pari al 93,7 su 100". F.D’E.