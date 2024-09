Valtellina Dieci con la Sev. Guarda al dopo Giochi invernali

Valtellina Dieci, verso il Patto di (ri)generazione alpina. La provincia di Sondrio sarà una grande protagonista delle Olimpiadi invernali 2026, insieme a Milano e Cortina, visto che sul territorio valtellinese, a Bormio e Livigno nello specifico, verrà assegnato circa il 30% delle medaglie olimpiche, un’opportunità straordinaria per il territorio. Per cogliere il potenziale di questo evento è nato il progetto Valtellina Dieci, un’iniziativa strategica e di lungo respiro, promossa dalla Provincia di Sondrio e dalla Società economica valtellinese, con il coordinamento strategico e operativo di Nativa che ha visto il coinvolgimento di imprese e start-up, incubatori, associazioni di categoria, pubblica amministrazione, enti locali e del terzo settore, banche e istituti di credito, enti di formazione insieme ad altri attori chiave del territorio. Il progetto, suddiviso in tre fasi, ha analizzato il contesto locale e internazionale. L’approccio partecipativo ha permesso di ascoltare le esigenze del territorio e di definire una strategia di sviluppo per i successivi dieci anni, con l’evento olimpico come catalizzatore. Nella seconda fase, la comunità è stata coinvolta attraverso workshop multi-stakeholder e consultazioni online. La visione, le aree prioritarie di intervento e gli obiettivi identificati rappresentano uno strumento per comprendere quali siano le direzioni, investimenti e progettualità che meritano il più alto livello di priorità, e quindi di allineare il flusso di risorse economiche a disposizione della Provincia in maniera strategica e coerente con le aree di intervento identificate. Si intende in questo modo migliorare la capacità di rispondere ai bisogni di oggi mentre si tende verso la visione di lungo termine di una Valle coesa.