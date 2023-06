Un’invasione di colori Opere a maglia e uncinetto È Yarn Bombing Barzanò

BARZANÒ (Lecco)

Un’invasione di colori e creazioni di ogni genere, 300 opere provenienti da tutta Italia e dal mondo, realizzate a maglia e uncinetto, che per tre giorni stravolgeranno lo spazio urbano: Yarn Bombing Barzanò, il festival della fiber art a uncinetto e maglia, giunto alla sua seconda edizione, si svolgerà da venerdì 9 domenica 11 giugno. La mostra è inoltre affiancata da un ricco programma di eventi, tutti a partecipazione libera, durante un fine settimana in cui, in tutto il mondo, si celebra la Giornata Mondiale del lavoro a maglia in pubblico: tra questi la mostra fotografica di Daniela Bellotti, lo street food con dj set il sabato sera, una sfilata e l’aperitivo in musica la domenica, affiancati da un market tematico. Il progetto ha raccolto una adesione straordinaria, da parte di appassionati e professionisti. Ai singoli partecipanti e agli artisti, si sono aggiunte associazioni e scuole, case di riposo, realtà che operano nel sociale, o gruppi che si sono spontaneamente creati per realizzare le opere. Evidenziando il forte valore sociale e aggregativo di questa iniziativa. A Barzanò le opere saranno esposte lungo un circuito che abbraccia il centro del paese, studiato per favorire la fruizione di ogni pezzo esposto: dalle maxi realizzazioni che ricoprono intere facciate di edifici, fino a lavori più piccoli e ugualmente preziosi, installati anche in sospensione. Saranno inoltre esposte le opere di artisti tessili come Elena Muscardini, Elena Redaelli, Gabriele Mundula, Alessia Tatti, Giulia Santambrogio, Isa Borroni, Associazione Sul Filo dell’Arte, Rita Cavallaro, e le tedesche Ute Krugmann e Petra Koch. Inoltre in piazza Mercato, durante i tre giorni, è prevista la realizzazione di una installazione collettiva in progress, coordinata dall’Associazione Sul filo dell’arte, per la quale saranno utilizzati fiori di ogni colore e dimensione portati dai partecipanti o fatti in diretta. Sui profili social del festival, Instagram e Facebook, si può seguire il programma e vedere le immagini delle opere.

Paola Pioppi