"Un’area in ricordo di Manuel e Meriton"

Ieri pomeriggio il funerale a Manuel Gabriel Tejada Reyes, uno dei due quindicenni travolti e uccisi dal treno domenica pomeriggio a Berbenno, in una chiesa gremitissima di amici e conoscenti.

Intanto si è appreso che la nuova area sportiva che sorgerà alla Piastra, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, sarà intitolata a Meriton e Gabriel, i due ragazzi tragicamente scomparsi. La decisione è stata assunta dall’Amministrazione comunale che, a breve, darà avvio ai lavori per la realizzazione di un’area che si propone non solo per la pratica sportiva ma anche quale luogo di aggregazione per i giovani del quartiere. Un segno tangibile che lega indissolubilmente i due ragazzi, le loro famiglie e i loro amici al luogo nel quale vivevano: la città manterrà vivo il loro ricordo per sempre. Lo ha comunicato ufficialmente il sindaco, Marco Scaramellini. Un modo per sancire la partecipazione della città al lutto delle famiglie. "Riteniamo che l’intitolazione di un’area sportiva che abbiamo progettato allo scopo di offrire luoghi d’incontro ai residenti della Piastra e degli altri quartieri della città sia il modo migliore per ricordare i due ragazzi - ha spiegato Scaramellini -. Ne saranno i custodi e veglieranno sui loro amici, con i quali hanno condiviso la loro breve esistenza, e su tutti i ragazzi che negli anni a venire la frequenteranno. I giovani la sentiranno ancora più loro e ci auguriamo possa diventare il luogo per incontrarsi e per trascorrere il tempo libero praticando sport, come avrebbero fatto Meriton e Gabriel".

Il Bando periferie, che in questi anni ha finanziato opere pubbliche e attività di animazione nel quartiere, non prevedeva nessuna area sportiva. L’Amministrazione Scaramellini aveva quindi deciso di colmare la lacuna e di migliorare i servizi e l’attrattività della Piastra con questa opera, creando connessioni con il resto della città attraverso le piste ciclabili. Il progetto ha ottenuto un contributo di 500mila euro sul bando regionale sulla Rigenerazione urbana. L’area interessata è quella compresa tra le vie Torelli, Gramsci e Maffei.Mi.Pu.