Una vita nel commercio. Altre 29 attività storiche premiate dalla Regione

Il Caffè Merizzi, bar e tabaccheria, è a Tirano dal 1911, la Cooperativa Retrobottega dispensa alimentari a Morbegno dal 1918, fine della Prima Guerra Mondiale, mentre il prossimo anno taglierà il traguardo del secolo la Trattoria Locanda Traversi di Berbenno. Il più "giovane" è nato invece nel 1984 a Madesimo, è il bar Acquarela. Sono, queste, alcune delle 29 “nuove“ attività storiche della provincia di Sondrio (5 botteghe artigiane storiche, 11 locali storici, 13 negozi storici) che ieri hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia ospitata nella rinnovata sala Martinelli della Camera di Commercio. Sale così a 228 il numero delle piccole imprese di Valtellina e Valchiavenna che possono fregiarsi del marchio rilasciato da Regione Lombardia.

Il capoluogo è stato l’ultima tappa dell’evento itinerante con cui la Regione ha premiato sui territori le 607 “Attività Storiche e di Tradizione“ lombarde riconosciute nel 2024. Si tratta di negozi, locali e botteghe che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per almeno 40 anni. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi che in mattinata ha visitato anche l’azienda artigiana Lavéc a Lanzada e la Vetreria Fanoni a Sondrio, erano presenti anche l’assessore regionale agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, e il presidente dell’Unione del Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Sondrio, Loretta Credaro. "La Regione si è recata nei singoli territori – ha evidenziato Guidesi – per rendere omaggio ad attività storiche che rappresentano la forza e l’orgoglio della Lombardia. Se la Lombardia è grande, lo deve anche e soprattutto a loro". Oltre al riconoscimento, la Regione ha attivato un bando riservato proprio alle imprese storiche che figurano nell’albo regionale, così da sostenerle negli investimenti: per il territorio della provincia di Sondrio le attività beneficiarie sono 56 per complessivi 984.766 euro di contributi. "Le attività storiche – ha aggiunto l’assessore Sertori – offrono servizi di straordinaria importanza, soprattutto nei territori di montagna. Sono davvero onorato di premiare imprenditori e grandi lavoratori che, con le loro storie familiari di successo, rappresentano al meglio l’essenza e l’orgoglio del nostro essere valtellinesi".