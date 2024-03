Una targa in ricordo di Gabriel e Meriton

Una targa per ricordare per sempre Meriton e Gabriel, i due ragazzi scomparsi un anno fa a Berbenno. La cerimonia d’inaugurazione si svolgerà oggi alle 15.30, in apertura dell’evento “Piastra games: ricordi in campo”. Seguiranno un torneo quadrangolare di calcio, che vedrà in campo ragazzi e adulti, per iniziativa degli amici e dei City Angels, giochi sportivi per bambini e ragazzi a cura di Boxe Inferno e Sondrio Rugby, l’aperitivo in musica con la Nuova Accademia musicale Lamotta.