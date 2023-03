“Una storia sottosopra” al Sociale

"Una storia sottosopra": uno spettacolo che parla di amicizia e di condivisione in modo semplice e poetico, ultimo appuntamento della Stagione per bambini e famiglie al Teatro Sociale di Como. Domenica 2 aprile, alle 16, in Sala Bianca, andrà in scena Una storia sottosopra della compagnia La Baracca – Testoni Ragazzi, riservato agli spettatori più piccolini, a partire dai 2 anni. Racconta di due personaggi che abitano su piani diversi, si muovono su lati opposti e osservano le cose da due diversi punti di vista. Ognuno vive la propria vita abitudinaria con le proprie certezze, le proprie paure, con il timore, e la curiosità, di incontrare altri. Info www.teatrosocialecomo.it.