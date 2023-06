"Una regia per il Morelli" Ospedale più autonomo

Novità per il Morelli: il direttore avrà più autonomia. Buone, buonissime, notizie quelle che arrivano dall’ospedale di Sondalo dove martedì si è tenuto un incontro tra il direttore generale Welfare Giovanni Pavesi, il direttore generale della Asst Valtellina e Alto Lario Tommaso Saporito, il direttore del presidio Morelli Mario Melazzini e i sindaci dell’Alta Valle per per discutere della questione relativa al management del presidio di Sondalo.

"Come già rappresentato all’assessore Bertolaso, il focus della vicenda ruota intorno alla formalizzazione delle deleghe e dei poteri contenuti nell’incarico del direttore di presidio per consentirgli quella piena operatività, necessaria all’attuazione del Piano strategico 2023-2025, piano che ha già ricevuto l’avallo di Regione Lombardia – dicono all’unisono i sindaci dell’Alta Valle in un comunicato stampa congiunto -. Il direttore generale Giovanni Pavesi ha garantito in tempi brevi l’adozione di un provvedimento di giunta regionale di revisione del Poas (Piano organizzativo aziendale strategico) che recepisca i contenuti dell’avviso pubblico di reclutamento del direttore di presidio e che, pertanto, ufficializzi la presenza, all’interno di Asst Valtellina e Alto Lario, di una direzione di gestione e coordinamento interamente dedicata all’ospedale Morelli. Questo anche al fine di garantire una bilanciata e funzionale allocazione delle risorse". Nell’attesa del provvedimento, i dirigenti presenti "hanno garantito le condizioni operative per la continuità dell’attività ordinaria, nonché la condivisione sulle priorità degli obiettivi strategici del Morelli". E questa potrebbe essere un’operazione decisiva o comunque determinante per la salvezza dell’ospedale sondalino perché come ha sempre detto il comitato per il Morelli autonomo, presieduto da Ezio Trabucchi, senza "autonomia finanziaria dal parte del direttore, il Morelli è destinato ad un lento e inesorabile declino". Ora si attendono i fatti ma è chiaro che quella di martedì è stata una valida tappa. "Una giornata molto importante, un altro passo che mette al centro il rilancio e la valorizzazione del Morelli. Un ringraziamento ai cittadini per il sostegno e a tutti gli attori istituzionali coinvolti, in particolare al dg Pavesi per la fattiva collaborazione" concludono i sindaci.

Fulvio D’Eri