Una “piccola“ marcia: "Diciamo basta a tutte le guerre"

Più di duecento persone hanno partecipato sabato alla “Piccola marcia della pace“ partita da Castellanza per Fagnano Olona. A distanza di due anni dall’inizio della guerra in Ucraina, una manifestazione per chiedere lo stop di tutti i conflitti. La proposta è nata del gruppo “In cammino per la pace“ con il sostegno di Legambiente Busto Verde. "Oggi vediamo solo la richiesta di nuovi armamenti, non un vero dialogo di pace – afferma Flavio Castiglioni, promotore – Così i conflitti in tutto il mondo aumentano".