"Una nuova palestra? Servirebbe"

A Sondrio mancano palestre? Si, è un dato di fatto. Tra le svariate motivazioni portate da alcuni cittadini sondriesi per dire no alla nuova palestra, quella che l’amministrazione comunale intende costruire nel parco Ovest, vi sono anche quelle relative all’inutilità, alla dannosità e addirittura al fatto che la struttura creerebbe inquinamento. Niente di più sbagliato, secondo il presidente di ASC Sondrio Guido Corti (foto).

"Leggo sul quotidiano, con sgomento, che la costruzione di una nuova palestra sarebbe “inutile, dannosa e che creerebbe inquinamento“. Da presidente provinciale di un ente di promozione sportiva vorrei ricordare che una palestra non è solo un edificio fatto di cemento e di parcheggi, ma una palestra è un luogo di aggregazione giovanile, e non, una palestra è un luogo in cui istruttori e allenatori insegnano non solo la pratica dello sport, ma anche modelli di vita e di socialità unici. Aprire una palestra in più, un corso di qualsiasi sport, uno spazio dove fare attività fisica porta benessere alle persone, riduce il disagio giovanile, permette alle società sportive di far allenare e giocare bambini e bambine di ogni età in orari e spazi che nelle altre palestre non sono disponibili in quanto già affollati".

A Sondrio quest’ultimo aspetto è sotto gli occhi di tutti. Ci sono società (la Nuova Sondrio Sportiva Volley per esempio) che l’anno scorso, proprio per la scarsità di spazi disponibili, ha dovuto far allenare bambini e ragazzi la sera sul tardi. Non proprio il massimo. "Ben venga una palestra, dei benefici ne usufruiranno le nuove generazioni ed anche i vostri figli, non solo in termini di benessere psicofisico ma come belle persone nel loro percorso di vita".