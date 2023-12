Una mostra sui viaggi dei Castiglioni

Aprirà domani la mostra "Incontri di mondi Lontani". L’esposizione, allestita a Villa Mirabello a Varese, sarà visitabile fino a giugno 2025. Il pubblico potrà andare alla scoperta della storia dei viaggi di esplorazione, partendo dalla fine dell’Ottocento per arrivare fino all’esperienza dei fratelli varesini Angelo e Alfredo Castiglioni, attivi dagli anni ’50 del secolo scorso agli inizi del 2000. Attraverso documenti, testimonianze, oggetti, foto e video si potranno rivivere le ricerche condotte in Africa e in Amazzonia, che hanno permesso di conoscere riti, usi, costumi e tradizioni che altrimenti si sarebbero persi.