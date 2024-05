Una lezione speciale sul campo: "Così opera la Protezione civile"

In Val Gerola a scuola di Protezione civile. È stata una tre giorni tanto insolita quanto utile ed educativa, quella trascorsa in Valtellina da 7 studenti dell’IIS Leonardo Da Vinci-Ripamonti di Como che, accompagnati dal docente Gaetano Zaffonte, hanno potuto visitare la sede della Protezione Civile di Sondrio e, nella giornata di mercoledì, salire in Val Gerola ed assistere ad una simulazione "Ricerca Scomparso" insieme ai volontari della Protezione Civile. L’evento è stato organizzato dal Gruppo di Lavoro "Formazione & Divulgazione" Ccv-So, coordinato da Elisa Zecca.

"Tutto è nato nel 2023 quando un docente del Leonardo Da Vinci Ripamonti di Como, istituto scolastico che forma ragazzi specializzati nella logistica, mi ha contattato per organizzare una gita scolastica in Val Gerola – dice il Coordinatore Provinciale della Protezione Civile, Luciano Speziale –. Quest’anno hanno deciso di fare il bis, venendo in Valtellina per trascorrere, tra Sondrio e la Val Gerola, ben 5 giorni. Lunedì i ragazzi hanno visitato a Sondrio la Sede del Cpe, gli spazi della struttura, la sala operativa e l’autorimessa con le dotazioni contenute, insieme a me, a Pierantonio De Piazza della segreteria del Ccv-So e al funzionario provinciale Antonio D’Ambrosio. Il giorno dopo sono tornati in sede e, accompagnati da Michele Villa (Responsabile Logistica del Ccv-So) e da alcuni Volontari del Gruppo Comunale di Morbegno) hanno assistito al montaggio di una tenda pneumatica".

Mercoledì il momento clou con l’esercitazione di ricerca scomparso in Val Gerola, alla quale hanno preso parte, fra gli altri, anche la squadra cinofila dell’associazione Amici di Ciro, i Volontari dei gruppi comunali di Protezione civile di Gerola Alta, Rasura e Cosio Valtellino, oltre alla squadra provinciale droni, coordinata da Carlo Orlandi. Gli studenti hanno potuto vedere come si organizza un campo base operativo (in località Fenile) e poi hanno partecipato alla ricerca scomparso. Si è seguito un copione, c’è stata la mappatura dell’area individuata e poi abbiamo spiegato agli studenti il comportamento corretto da tenere durante le operazioni di ricerca. Il drone di supporto si è alzato in volo e 20 volontari della Protezione Civile, insieme ai ragazzi hanno simulato un’operazione di ricerca, conclusasi col ritrovamento della persona “dispersa”.