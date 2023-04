Una grande festa La città invasa da migliaia di alpini per il centenario

di Fulvio D’Eri

Un successo oltre ogni più rosea previsione della vigilia. È quello della tre giorni di festeggiamenti organizzata nel capoluogo di provincia dalla sezione ANA valtellinese per spegnere tanto idealmente quanto degnamente le sue prime 100 candeline.

Eh si, perché il gruppo degli alpini provinciale, nato nel 1922, ha festeggiato i 100 anni dimostrando di… non sentirli affatto. La città, per tre giorni, a partire da venerdì, è stata addobbata a festa, ma a prevalere erano le bandiere alle finestre delle case e le bandierine con il tricolore sventolate da tanti giovani, anche e soprattutto bambini che accompagnavano i genitori e, in particolare, i nonni.

Gli alpini valtellinesi avrebbero dovuto festeggiare il traguardo lo scorso anno, ma la contemporaneità con le elezioni politiche nazionali ha consigliato i vertici provinciali di rinviare le celebrazioni di un anno.

Sondrio, sia sabato ma soprattutto domenica, si è colorata come non mai e le vie della cittadina al centro delle Alpi si sono animate con le penne nere che hanno sfilato tra le bandierine tricolori poste appositamente lungo il tracciato di marcia e nelle piazze sondriesi.

Il momento clou è stato sicuramente quello di domenica con la sfilata per le vie cittadine e con gli interventi in piazza Garibaldi del presidente nazionale ANA, Sebastiano Favero, e di quello provinciale ANA, Gianfranco Giambelli.

"Siamo soddisfatti del weekend di celebrazioni del nostro centenario di nascita – dice Giambelli - , è andato oltre ogni più rosea previsione. È stata una tre giorni spettacolare, in cui gli alpini e i simpatizzanti (oltre 2000) hanno sfilato per Sondrio per una grande festa condivisa con tutta la popolazione, grandi e piccini. Sono altresì soddisfatto della presenza di 22 sezioni ANA provenienti da Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Siamo davvero una grande famiglia. E poi c’è la gioia per aver visto a Sondrio ben 66 sindaci della provincia di Sondrio (sui 78 totali ndr), a dimostrazione della vicinanza delle amministrazioni locali agli Alpini. E poi è venuto anche il presidente nazionale ANA, è stato veramente tutto al top".

Quali i primi impegni da centenari? "Il campo scuola che si terrà in Valdidentro dal 13 al 18 giugno e che vedrà la partecipazione di ben 150 giovani ragazzi e ragazze di 4ª e 5ª elementare e di 1ª e 2ª media".