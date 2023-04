Una festa in stile olandese

Si chiama Koninsdag, ovvero il Giorno del Re, la festa nazionale dei Paesi Bassi. Un appuntamento celebrato anche nel Varesotto: ieri ad Azzate è stato un sabato "orange" grazie all’organizzazione da parte della Pro loco insieme al Circolo Olandese per l’Italia Settentrionale. Una tradizione che si rinnova dal 2010, con il Belvedere con vista Lago di Varese che è tornato a colorarsi di arancione dopo gli ultimi anni di sosta causa Covid. Per tutto il pomeriggio momenti di svago per le famiglie tra giochi tipici per i bambini, musica, mercatino delle pulci e banco gastronomico con specialità olandesi (come bitterballen e frikandellen) e italiane. Numerosi i partecipanti, giunti anche dal Centro Italia e dalla Svizzera.L.C.