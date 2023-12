Una favola animata per i più piccoli

"Lo schiaccianoci", balletto con musiche di Pëtr Il’ic Cajkovskij, è la favola a cui si ispira la lettura animata, rivolta a bambini dai 5 ai 12 anni, in programma sabato alle 10.30 alla biblioteca di Barzanò. L’iniziativa, a ingresso libero, è organizzata da Associazione Molo, nel calendario di eventi "Natale Insieme". L’opera racconta la storia di una giovane, Marie, e il suo sogno di un mondo magico, dove i giocattoli prendono vita, e il suo Schiaccianoci diventa un Principe per combattere il Re Topo e salvarle la vita. Il balletto venne messo in scena per la prima volta nel 1892, e conserva un’incrollabile attualità. Pa.Pi.