Un viaggio fra gli scatti di Micalizzi

Un viaggio emozionante tra gli scatti di uno dei più importanti reporter di guerra degli ultimi anni. È iniziata ieri e durerà fino all’1 settembre la mostra Legacy. Materia-Storia-Identità con 50 immagini, alcune delle quali inedite, di Gabriele Micalizzi, tra i fondatori del collettivo Cesura ed autore di scatti di temi umanitario, sociale e artistico. La rassegna, al Museo di Santa Giulia di Brescia, è uno degli appuntamenti più attesi della VII edizione del Brescia Photo Festival (promosso da Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con il Ma.Co.f – Centro della Fotografia Italiana e quest’anno declinato attorno al titolo Testimoni). Il percorso espositivo, articolato in tre stanze, si apre con quattro gigantografie che narrano momenti significativi della storia contemporanea dei quali Micalizzi è stato testimone in prima persona: dalle proteste delle Camicie Rosse in Thailandia allo scoppio della guerra civile in Ucraina, fino ai combattimenti per la liberazione del territorio libico e del Nord Africa dalle forze dello Stato Islamico.

Nella terza sala si trovano poi esposte per la prima volta, le immagini della persecuzione dei cristiani da parte dell’ISIS e quelle raccolte in Iraq durante il viaggio pastorale di Papa Francesco.

Accanto a queste, una griglia di sedici fotografie, tra le più iconiche e conosciute di Micalizzi, scattate dal 2009 al 2024 in diverse regioni del mondo e un trittico di stampe analogiche che raccontano avvenimenti particolarmente significativi della storia contemporanea.

Federica Pacella