Un premio alle donne protagoniste nello sport Silvia Paruscio è stata premiata come Donna dell'Anno di Albosaggia per il suo impegno sociale e per aver custodito e fatto crescere il sogno del papà. Maria Zamboni, 61 anni, è stata premiata a Colorina con il "Bonaventura" per aver conciliato lavoro, famiglia e passione per la corsa.