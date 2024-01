Un nuovo incendio. Sul paese l’incubo piromane

Un nuovo incendio

di sospetta matrice

dolosa. A distanza di pochissimi giorni da quello che ha colpito un appartamento in via Spini a Campo - disabitato dai turisti proprietari di Saronno - che ha causato ingenti danni. Ieri ad andare distrutta l’utilitaria, parcheggiata in contrada Dosso, di una donna che aveva raggiunto il paese per salutare alcuni parenti.

E in paese - dopo alcuni mesi di calma coincisi con l’assenza del sospettato numero uno, in passato malmenato da alcune persone stanche di vivere in ostaggio del piromane-vandalo - è tornata la paura per gli episodi di danneggiamenti e incendi che si stanno intensificando. Preoccupato il sindaco Osvaldo Bianchini: "È un incubo che dura da 20 anni".Indagano i carabinieri di Ardenno.

M.Pu.