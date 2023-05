Un lago di storie con i narratori di radio e teatro

Il Festival dei Narratori andrà in scena fino al 13 maggio a Gardone Valtrompia. Un’edizione questa del 2023 dove il filo conduttore è la narrazione in radio. Da Matteo Caccia, notissimo autore di podcast fino alla chiusura sabato 13.05 di Dario Vergassola (in foto) e Claudia De Lillo, il programma è ricco di narratori provenienti anche da esperienze radiofoniche. A impreziosire il palinsesto su questo tema il romanzo di Valerio Aiolli dal titolo, appunto, di Radio Magia. Venerdì 12.05 il festival propone una delle sue formule più tradizionali con Marilù Oliva e Veronica Tomassini protagoniste in serata. In chiusura del festival, ci sarà l’inaugurazione della mostra Jacovitti, genio del sorriso.