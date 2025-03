Un hub dedicato all’infanzia e alle famiglie coi fondi Pnrr

Un modello innovativo di supporto alla prima infanzia in un territorio caratterizzato da fenomeni di invecchiamento della popolazione e graduale spopolamento. A Mazzo di Valtellina, Comune capofila del progetto, la presentazione di "Luoghi per crescere", un innovativo Centro Servizi per le famiglie con figli da 0 a 6 anni finanziato e supportato da Fondazione Cariplo. Coinvolto nell’iniziativa la Cooperativa Sociale Forme e le amministrazioni comunali di Tovo S. Agata, Lovero e Vervio.

"Luoghi per crescere" nasce con l’obiettivo di integrare la riqualificazione delle ex scuole elementari di Mazzo di Valtellina – realizzata grazie ai fondi Pnrr – con la creazione di un asilo nido e lo sviluppo di un’infrastruttura sociale sperimentale per le famiglie con figli in età prescolare. Non solo un asilo nido, ma un vero e proprio hub dedicato all’infanzia e alle famiglie, pensato per accompagnarle nella crescita dei figli attraverso una rete di servizi educativi flessibili e personalizzati, co-costruiti e co-gestiti con la comunità educante.

Una delle azioni principali del progetto è l’apertura, a settembre 2025, dell’asilo nido "Luoghi per crescere" nell’edificio comunale in via Albertinelli, 4 a Mazzo. Prima di allora, una serie di eventi per far conoscere le novità ai diretti interessati. Il primo si terrà sabato 29 marzo, dalle 9.30 alle 11.30, al polifunzionale di Vervio con il ‘’laboratorio di semina’’. Un evento gratuito per tutte le famiglie del territorio, un’occasione per accogliere la primavera e riflettere sul concetto di crescita.

Seguirà nel mese di aprile presso lo spazio cultura del Comune di Lovero in via Roma un laboratorio bambini/genitori per creare insieme addobbi pasquali. Sul sito della Cooperativa Sociale Forme è disponibile un questionario per raccogliere i bisogni delle famiglie del territorio: servirà a costruire insieme i primi passi del progetto, rendendolo realmente rispondente alle esigenze della comunità.

Sara Baldini