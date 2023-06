Un furgone rubato recuperato dalla Locale grazie alle telecamere

A bordo del furgone delle consegne. Peccato che non fossero corrieri e che il furgone non fosse loro. Gli agenti della Polizia locale l’altro giorno hanno fermato due quarantenni stranieri a bordo di un Ford Transit con colori e insegna della Bartolini rubato in provincia di Monza. Il cassone del mezzo era vuoto, in attesa probabilmente di riempirlo di refurtiva. I poliziotti della Locale li hanno intercettati grazie al sistema di videosoverglianza comunale, le cui telecamere sono in grado di leggere automaticamente le targhe e confrontarle con quelle inserite nel database dei veicoli sospetti. I due sono stati denunciati per ricettazioni. "Un bel risultato ottenuto grazie al sistema integrato di videosorveglianza che permette di controllare non solo chi non ha assicurazione o revisione, ma anche tutti i veicoli rubati presenti in Italia e pure quelli segnalati da tutte tutte le polizie italiane", spiega il commissario Mario Modica. D.D.S.