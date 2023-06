Un concerto per festeggiare la Repubblica

Un concerto corale e strumentale per celebrare la Festa della Repubblica. Questa sera alle 21, nel cortile del Castello Visconteo, in piazza Castello ad Abbiategrasso si potrà assistere all’annuale "Penne e piume al vento". Organizzato dall’Associazione nazionale alpini gruppo di Abbiategrasso, in collaborazione con l’Associazione nazionale bersaglieri, il concerto vedrà esibirsi sul palco il Coro Ana Gruppo di Abbiategrasso, diretto dal Maestro Carlo Tunesi e la Fanfara dei Bersaglieri Cav.Gr.Cr. "Ambrogio Locatelli" di Abbiategrasso, con a capo Calogero Lanzalaco. In caso di maltempo, il concerto si terrà nell’ex Convento dell’Annunciata, in via Pontida 22. L’ingresso alla serata è gratuito.