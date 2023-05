“Un campione per amico” In piazza big dello sport

Una festa dello sport in riva al lago di Como quella che vivranno questa mattina centinaia di bambini delle scuole del territorio, ospiti dell’evento "Un campione per Amico", promosso da Banca Generali per insegnare ai più piccoli l’importanza di una vita attiva. Ambasciatori d’eccezione quattro campioni del calibro di Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni. Nella palestra all’aperto di piazza Cavour i quattro miti dello sport insegneranno ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, non solo i segreti per diventare dei veri campioni, ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport attraverso l’integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione nell’inseguire i propri sogni.L’obiettivo del tour è infatti quello di avvicinare i ragazzi ad un’attività fisica regolare, indispensabile, insieme ad una corretta alimentazione, ad uno sviluppo e una crescita sana. L’evento è patrocinato dal Coni, dal Cip e per la prima volta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili. "Siamo molto felici di ritornare a Como sostenendo come Banca ormai da dodici anni un evento che non è solo sportivo ma racchiude in sé valori fondanti di vita e di relazione – spiega Leandro Bovo, Area Manager di Banca Generali Private – crediamo sia importante trasmettere alle nuove generazioni i valori positivi dello sport". Testimonial d’eccezione Panatta che da anni è uno degli alfieri dell’iniziativa. "Il successo "Un Campione per Amico" – spiega – è nei numeri: 22 anni, 12 con Banca Generali, oltre 10mila bambini coinvolti ogni anno, toccando 10 tra le più belle e suggestive piazze della nostra penisola. Giovedì 18 maggio ritorneremo, dopo diversi anni a Como, cercando di trasmettere ai tanti bambini che incontreremo sensazioni uniche". R.C.