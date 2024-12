Un bando dedicato a “Musica per tutti“

Si chiama “Musica per tutti“ il bando di Pro Valtellina lanciato per promuovere la cultura musicale in provincia. La fondazione mette a disposizione 60mila euro, destinati a supportare progetti musicali e canori che arricchiscano l’offerta musicale, ma soprattutto stimolino la partecipazione attiva della comunità. "Crediamo che la musica sia uno strumento potente per unire le persone, specialmente nei giovani – ha detto Marco Dell’Acqua, presidente di Fondazione Pro Valtellina e membro della Commissione centrale di beneficenza di Fondazione Cariplo –. Il bando è rivolto a enti senza scopo di lucro, con particolare attenzione a progetti innovativi e capaci di favorire la partecipazione attiva della comunità. L’obiettivo è sostenere iniziative che possano creare legami sul territorio, offrendo occasioni di apprendimento e condivisione, in particolare per i giovani". Le candidature potranno essere presentate entro il 15 marzo tramite il sito di Pro Valtellina. S.B.