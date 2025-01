Un altro container con i letti per i senza dimora

Con l’inverno che entra nel vivo, l’amministrazione comunale ha deciso di correre ai ripari mettendo a disposizione un secondo container per offrire un rifugio durante la notte ai senza fissa dimora che vivono in città. Il secondo container coibentato è stato messo a disposizione dai City angels in comodato d’uso gratuito, ma il Comune ha deciso di contribuire offrendo un contributo di 3.500 euro e altri 600 euro per rifondere le spese necessarie per attrezzarlo di letti, coperte e tutto il necessario per accogliere i bisognosi. Il nuovo container, il secondo presente in città, è già entrato in funzione nel parcheggio di via Aldo Moro e si aggiunge ai posti letto del centro di prima accoglienza gestito dalla parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio.

Il container è diviso in due locali, con porte di accesso separate, e al suo interno si trovano due letti a castello in ferro con quattro materassi per accogliere gli ospiti che non sono riusciti a trovare posto nel dormitorio.

Roberto Canali