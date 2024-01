Tutti i nomi dei collaboratori del direttore generale Fumagalli

La valtellinese Monica Fumagalli (nella foto), neo direttore generale dell’Asst Valtellina e Alto Lario, nominata alla vigilia di Natale, si è messa subito al lavoro nominando i suoi collaboratori più stretti che la dovranno coadiuvare nella gestione dell’azienda.

Il direttore amministrativo è Davide Mozzanica, 57enne di Arcisate (Varese) e precedentemente occupato in una posizione presso l’Asst Lariana, che sarà quindi il "vice Fumagalli", mentre Roberta Trapletti, 55enne bresciana e con una lunghissima esperienza all’ospedale Papa Giovanni XXIII, sarà il nuovo direttore socio-sanitario. Anna Maestroni, 62enne milanese proveniente dal Gaetano Pini di Milano, sarà il direttore sanitario. Per la Maestroni, già a Sondalo nel reparto di geriatria, questo è quindi un ritorno in Valtellina. Il nuovo direttore generale dell’Ats della Montagna Vincenzo Petronella, sarà affiancato da Teresa Foini, 58 anni, che ricoprirà il ruolo di direttore amministrativo, da Enza Giompapa (direttore sanitario) e da Giuseppe Albini (direttore socio sanitario).