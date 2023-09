Tutti di corsa in pigiama a BRESCIA per aiutare i bimbi malati

Il più piccolo a salire sul palco è stato Edoardo, 8 mesi, che ha “corso“ con mamma, papà, fratellini e amici, tutti rigorosamente in pigiama. Tra i gruppi più “colorati“, premiati per la numerosità o l’originalità, ci sono stati quelli composti da rappresentanti del Comune di Gambara, dell’azienda Tecnofil e il gruppo delle Minni, che hanno indossato pigiami divertenti, tutti in coordinato. Ma il premio più importante lo hanno “vinto“ soprattutto i bambini e le bambine dell’oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia che, grazie alla generosità degli oltre 550 partecipanti alla Pigiama Run di Lilt Brescia, potranno beneficiare del progetto di psicomotricità. "Siamo felici della generosità con cui è stata accolta l’iniziativa – è stato il commento emozionato della presidente di Lilt Brescia, Agnese Dagani -. La corsa in pigiama è dettata dalla volontà di esser solidali con i bambini che, purtroppo, devono indossare molto a lungo questo indumento". L’attività di prevenzione terziaria che Lilt porta avanti nel reparto dell’Asst Spedali Civili mira proprio a migliorare la qualità della vita dei piccoli e delle loro famiglie, in aggiunta alle cure che ricevono. Come spiegato da Filippo Bertoni, vicepresidente di Lilt Brescia, grazie ai fondi raccolti con la Pigiama Run si potrà lavorare su motricità, affettività, conoscenza dei bambini e delle bambine (nella fascia 0-4 anni) durante la degenza, con 4 psiconcologi che saranno presenti 12 ore a settimana. "Si costruisce una palestra emozionale attorno al bambino, per consentire di crescere armonicamente". Il messaggio è arrivato: in tanti, venerdì sera, si sono presentati alla partenza in piazza Vittoria, per partecipare alla corsa non competitiva. Tra i presenti, anche gli assessori del Comune di Brescia Alessandro Cantoni (Sport) e Marco Garza (Risorse umane).

Federica Pacella