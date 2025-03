Tutti al lavoro per la sfilata dei Pasquali

I giovani bormini sono tutti al lavoro per preparare al meglio i Pasquali. Con l’arrivo della primavera, Bormio rinnova il suo legame con la tradizione attraverso la storica sfilata dei Pasquali, un momento in cui il paese si stringe attorno ai suoi valori più profondi e riscopre parte delle sue origini. Le portantine allegoriche a tema religioso, realizzate con passione dai giovani dei vari reparti cittadini, nella giornata di Pasqua sfileranno lungo le vie del borgo storico dell’Alta Valle, da via Al Forte, a via San Vitale, da via Roma fino alla centralissima piazza Cavour/Kuerc, portate a spalla, come da tradizione, dagli uomini e accompagnate da donne e bambini in abiti tradizionali.

I Pasquali rappresentano la forza delle radici e della comunità della Magnifica Terra e rappresentano uno degli appuntamenti fissi del periodo pasquale bormino: per i residenti c’è la “gara“ a chi realizza il Pasquale più bello e per i turisti la gioia di assistere a una kermesse senza tempo ammirando dei veri e propri capolavori. I lavori per la realizzazione dei Pasquali sono iniziati mesi fa, ma proprio nei prossimi giorni incominceranno le opere di “rifinitura“, perché ogni reparto vuole arrivare a Pasqua con la portantina più bella di tutte.

Fitta la giornata di gara, col raduno di tutti i partecipanti in piazza V Alpini entro le 8.45 del mattino del 20 aprile. Intorno alle 10 inizierà la sfilata per le vie del paese che precederà la benedizione degli agnelli e dei Pasquali in piazza Cavour, dove rimarranno in esposizione fino al lunedì di Pasquetta. Alle 17 ci sarà la premiazione in piazza del Kuerc del Pasquale vincitore tra il tripudio di una folla festante, composta dalla quasi totalità dei bormini e dai tanti turisti che, prima di tornare a casa, non vogliono mancare all’appuntamento con le portantine d’autore.

F.D’E.