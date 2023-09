TURATE: Riparare Tetti Gratis con Ponteggi - Aiuto per Famiglie

Oltre un mese dopo la maxi grandinata che ha devastato il 95% dei tetti del paese, continua a rimanere grave la situazione a Turate. Il sindaco Alberto Oleari (nella foto), per venire incontro alle esigenze dei suoi concittadini, ha prorogato l’ordinanza che consente di collocare ponteggi e utilizzare piattaforme aeree e altri mezzi di manutenzione senza dover pagare nulla al Comune. Il provvedimento consentirà a chi deve sistemare casa di risparmiare almeno la tassa di occupazione del suolo pubblico. Un piccolo aiuto per centinaia di famiglie del paese, molte delle quali hanno dovuto rinunciare anche alle ferie per riuscire a mettere da parte il necessario per iniziare le riparazioni.

In pochi ci sono riusciti, oltre al problema economico c’è anche la difficoltà di riuscire a trovare artigiani e imprese disponibili. C’è chi ha optato per il fai da te, scontrandosi con la difficoltà nel reperire il materiale e i prezzi alle stelle, e chi ha incaricato muratori e lattonieri senza interrogarsi troppo sulle loro competenze con il risultato che in paese, dopo la grandine, sono piovute pure le multe. Ora che l’estate volge al termine è necessario fare presto, anche perché molte abitazioni rischiano di venire dichiarate inagibili quando inizierà a piovere. Nel computo degli interventi c’è anche la rimozione delle coperture in amianto. A vigilare ci penseranno gli agenti della polizia locale ai quali è necessario comunicare ogni intervento. R.Can.