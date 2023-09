Triasso allacciata alla rete della fognatura comunale

Le abitazioni di Triasso verranno finalmente allacciate alla fognatura comunale. Annunciato in primavera e atteso dai residenti, è iniziato ieri l’intervento per allacciare Triasso alla fognatura comunale risolvendo così un’annosa questione. È Secam ad aver elaborato il progetto su sollecitazione dell’Amministrazione comunale, che ha accolto la richiesta degli abitanti. Lo scavo, lungo poco più di un chilometro, è partito dalla parte alta di Triasso: nel sottosuolo verrà installato il tubo per il collegamento fognario al collettore principale della rete, connesso con l’impianto di depurazione.

Ma non solo. Nelle scorse settimane, in sede di definizione del progetto, il Comune ha chiesto e ottenuto da Secam di intervenire a sua volta. "A scavo aperto – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco – abbiamo programmato di posare un cavidotto da utilizzare per le linee elettriche, private e comunali, per la telefonia e la fibra ottica, evitando ulteriori lavori che avrebbero comportato nuovi costi e disagi. Stiamo inoltre collaborando con Acinque per la posa di loro tubazioni che consentiranno di migliorare il servizio elettrico". La strada rimarrà chiusa fino al 13 ottobre tra le 8 e le 12 e tra le 13 e le 17 da lunedì a venerdì, ma l’Amministrazione ha concordato con Secam alcune pause per le giornate di vendemmia.

F.D.E.