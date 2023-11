Inghiottita da un’onda anomala alle Canarie: muore annegata una 65enne di Tresivio

La vacanza da sogno alle Canarie si trasforma in un incubo: Rosy Tegiacchi, una 65enne di Tresivio, comune in provincia di Sondrio, ieri mattina è stata inghiottita da un’onda anomala sulla spiaggia di Tenerife ed è morta annegata. Lo riporta la Provincia di Sondrio

La donna, ex dipendente del Settore Caccia e Pesca dell'amministrazione provinciale e volontaria del gruppo di Protezione civile Ana (Associazione nazionale alpini) di Tresivio, era da un anno in pensione e si trovava da dieci giorni nella più grande isola delle Canarie per una vacanza con il compagno, conosciuto durante il servizio di volontariato.

Secondo la testimonianza del compagno, Rosy stava facendo una passeggiata sulla battigia, con l’acqua che le sfiorava le caviglie, quando all’improvviso è arrivata un’onda anomala che l’ha portata via. Il suo intervento e quello dei bagnini, che subito hanno soccorso la 65enne, nulla hanno potuto contro la forza delle correnti oceaniche. Soltanto dopo due ore di lotta con le onde, i due addetti alla sicurezza della spiaggia sono riusciti a recuperarla: inutili i disperati tentativi di rianimarla il corpo della tresiviana era ormai senza vita.

La vacanza sarebbe dovuta durare per tutto il mese. Ora invece diventano d’attualità le procedure burocratiche che andranno affrontate per restituire a Tresivio la salma di una delle sue cittadine più amate. Rosy infatti era ben voluta da tutti per la sua gentilezza e la sua costante disponibilità per il prossimo: era in prima fila anche in Emilia-Romagna dopo l’alluvione di quest’anno, o a Milano dopo il nubifragio che ha abbattuto alberi un po’ per tutta la città. Ora la sua assenza lascerà un vuoto incolmabile.