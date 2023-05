Tre concerti con coreografie a Villa Olmo

Sarà un giugno di grande musica a Villa Olmo, la dimora più bella del Lario, grazie al Conservatorio Giuseppe Verdi che organizza tre concerti a ingresso gratuito. Si comincia il 1° giugno alle 17 con il concerto lirico dal titolo “VW210“ dedicato alle musiche di Verdi e Wagner. Per la Festa della Repubblica, il 2 Giugno, sempre alle 17 il concerto per pianoforte “Vision pour le piano“ con musiche di Debussy, Musorgskij e Prokofiev. Le esibizioni dei giovani del Conservatorio saranno accompagnate dalle coreografie degli studenti del Liceo coreutico di Busto Arsizio. Il 4 giugno alle 17 un duo violino e pianoforte interpreterà le musiche di C. Franck e K. Szymanowski.