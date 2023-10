Tre chiese per “Bach in città“. La rassegna dei Solisti di Pavia

Torna da questa sera “Bach in città“, la rassegna dedicata al compositore tedesco nelle chiese e nelle basiliche pavesi organizzata da I Solisti di Pavia, ente strumentale della Fondazione Banca Del Monte di Lombardia, con il patrocinio del Comune. Tre gli appuntamenti, da stasera al 25 ottobre, in cui l’ensemble che porta il nome di Pavia nel mondo si esibirà in alcune delle più belle chiese – Santa Maria del Carmine, San Teodoro e San Francesco – in diverse formazioni con le prime parti dell’orchestra e Daniele Giorgi (violino), Luca Ranieri (viola) ed Enrico Dindo (violoncello) ospiti solisti.

Primo appuntamento alle 21,15 in Santa Maria del Carmine con Daniele Giorgi (violino solista): i due concerti di Bach in La minore e in Mi maggiore per violino, archi e cembalo saranno incorniciati da L’Adagio e fuga in Re minore per trio d’archi KV 404a di Mozart, una delle poche trascrizioni composte dall’austriaco a Vienna su brani di Bach. Si prosegue mercoledì 18 sempre alle 21,15 in San Teodoro con le sei sonate in Trio, la Fantasia BWV 563 e la Passacaglia BWV 582. Gran finale il 25 in San Francesco con I Solisti di Pavia insieme a Luca Ranieri (viola) ed Enrico Dindo (violoncello) con la Suite n. 4 per violoncello solo, il VI Concerto Brandeburghese e una selezione di brani bachiani.