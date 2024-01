Tre Befane sulla pista di pattinaggio

È già tempo di Befana, anche alla pista di pattinaggio sul ghiaccio XXL coperta della centralissima piazza Giuseppe Garibaldi a Lecco. Per inaugurare al meglio il 2024, la Befana si sdoppia, anzi triplica. Si parte venerdì, il 5 gennaio, dalla 15.30 alle 18 con due coloratissime Befane-istruttrici pronte a insegnare come pattinare sul ghiaccio a tutti i piccoli pattinatori presenti. Sabato 6 gennaio è invece la Befana in persona a scendere in pista, munita di scopa oltre che di pattini, per regalare dolcetti o carbone, a seconda di come si sono comportati, a grandi e piccini.