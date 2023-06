Transizione ecologica Convogli green sui binari con impianto a idrogeno

di Milla Prandelli

Finalmente Iseo e gli iseani otterranno le risposte a tutte le domande relative alla realizzazione del “Progetto idrogeno“, che vedrà la costruzione nella capitale del Sebino di un impianto per la produzione di idrogeno nella stazione di Iseo. Il carburante prodotto servirà ad alimentare inizialmente sei elettrotreni che funzioneranno sulla Brescia-Iseo-Edolo, poi altri otto convogli e nella terza fase 40 autobus gestiti da FNM servizi.

Alle associazioni ambientaliste e ad alcuni cittadini iseani l’idea di avere un impianto produttivo in paese non piace. Da tempo si chiede al Comune la possibilità di incontrare Regione Lombardia e Ferrovie Nord. Finalmente la riunione sarà programmata.

"Ci sono volute alcune settimane ma, finalmente, oggi, 4 Giugno 2023, Regione Lombardia e TreNord hanno raccolto il nostro invito – spiega il vicesindaco Cristian Quetti -. È grazie alla richiesta inviata in data 16 maggio (protocollo 13347), che a fine giugno, data da confermare, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ed il presidente di TreNord Caradonna presenzieranno una conferenza tecnica nella quale verrà illustrato, a tutti i sindaci interessati dal progetto ed ai presidenti degli enti territoriali, il “progetto idrogeno“.

La conferenza avrà la finalità di rassicurare tutti, enti locali, in primis, ma soprattutto i cittadini spiegando loro tutti i passaggi normativi e tecnici volti a garantire la sicurezza".

La data della riunione sarà fissata a breve e pubblicizzata sul sito del Comune di Iseo. "H2iseO Hydrogen Valley rapèpresenta una catena del valore industriale italiana basata sull’idrogeno per un sistema di mobilità sostenibile che andrà a caratterizzare la Val Camonica, patrimonio mondiale dell’UNESCO – spiegano da Ferrovie Nord - lungo la linea ferroviaria non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo, porta d’accesso ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Si tratta di un progetto realizzato da FNM, FERROVIENORD e Trenord, che mira a decarbonizzare i servizi di trasporto pubblico e a favorire la transizione verso un sistema di trasporti più sostenibile". Ieri mattina alcuni comitati, tra cui Legambiente, hanno consegnato 107 firme per richiedere l’incontro. Incontro che è già stato ottenuto grazie allo sforzo del Comune.