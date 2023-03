Torna la Biblioteca vivente Con Medici senza frontiere

Storie raccontate direttamente dai loro protagonisti, che diventano per un giorno dei libri aperti. Dopo il successo della prima edizione, torna la Biblioteca vivente – i libri che prendono vita, evento che si terrà il 2 aprile alle 15 a Palazzo Averoldi (contrada Santa Corce a Brescia), organizzato dal gruppo locale di Medici Senza Frontiere.

Storie, sfide, incontri, esperienze, sono racconti di vita che saranno narrati dalla voce di chi li ha direttamente vissuti. Tra gli ospiti, ci sarà ad esempio, Diego Manzoni, medico anestesista e operatore umanitario di MSF in Afghanistan, Yemen, Iraq, Siria, Nigeria e Haiti. "Nelle missioni in cui ho lavorato ho visto disperazione e drammi, ho incontrato bambini malnutriti. In diverse occasioni ho provato un senso di desolazione e impotenza - dichiara Manzoni -. Eppure, ho avuto modo anche di constatare la grande umanità di persone che di fronte alle situazioni più difficili creano reti di solidarietà e mutuo aiuto". Il titolo del suo ‘libro vivente’ è ‘Viaggi e guerre oltre i confini alla ricerca di me’. Tra i racconti ci sarà anche quello di Elia Moutamid, attore e regista che nel 2017 ha vinto il premio speciale della giuria al Torino Film Festival per Talien. Il 24 marzo ha presentato il suo ultimo film Maka al Festival del Cinema Africano di Milano. Francesco Quadraro, medico ginecologo dell’ospedale di Desenzano, nonché attivista dei Fridays for Future narrerà, invece, Nella valle di Elah, metafora del cambiamento climatico. Da ultimo, Alessandro Sipolo, cantautore, vice-presidente della cooperativa sociale K-Pax, dal 2014 lavora al S.A.I (Sistema Accoglienza e Integrazione) di Brescia, racconterà la sua vita a doppio binario, quello della musica e quello dell’accoglienza, nata da un viaggio in Sud America.

Federica Pacella