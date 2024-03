Torna il festival “Parolario Junior“. Per seminare la voglia di leggere Il festival Parolario Junior torna sul lago di Como e in Brianza per promuovere la lettura e la creatività tra i bambini delle scuole elementari, con il tema "Il respiro del Mondo: voci da tutti i continenti". Incontri, laboratori e eventi dal 12 al 17 marzo. Maggiori dettagli su www.parolario.it.