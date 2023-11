Torna il Festival del legno . Cantù celebra il design

Occorrono tanto impegno e passione per creare i mobili più belli del mondo, un saper fare che confina con l’arte e Cantù si è meritato anche un Festival, dedicato al legno e al design, che prende il via venerdì e proseguirà fino a domenica 19 novembre. Tra eventi gratuiti, mostre, workshop e visite nelle botteghe artigiane il Festival del Legno, fiunto alla sua XI edizione, è anche una grande vetrina per l’arredo made in Italy. Quest’anno il tema conduttore saranno le “Visioni“ declinate tra sviluppo tecnologico nel settore legno arredo, sostenibilità ambientale e sociale. Per l’occasione, nove Aziende del territorio apriranno le porte a professionisti, cittadini o semplici curiosi con eventi e visite guidate. Ad accogliere turisti e visitatori, in piazza Garibaldi la Panca disegnata e realizzata da TABU, lunga otto metri e ricavata da un unico tronco a doppia seduta. Le vie e le piazze si animeranno, ospitando l’intramontabile passeggiata di Shopping & Design: 57 vetrine del centro si trasformeranno, per l’occasione, in luoghi d’esposizione, grazie alla collaborazione di 27 aziende del territorio. Spazio anche alla figura del grande designer Bruno Munari, con la speciale collezione ospitata in Enaip Factory. Nella ex Chiesa di Sant’Ambrogio si snoda un percorso di prodotti iconici che hanno segnato la storia del design e firmati da grandi maestri e architetti, come Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, Karim Rashid, Mark Newson, Philip Starck, grazie all’esposizione Storie di design, cultura, tradizione e innovazione curata dall’azienda Arredaesse. Proprio qui venerdì alle 18 si svolgerà l’evento che aprirà l’XI edizione del Festival del Legno.

Roberto Canali