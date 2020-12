"Mando questa mail per segnalare un’ingiustizia. Da settimane siamo chiusi nei Comuni perché la Lombardia è zona rossa e io mi sono adeguato: non ho più fatto visita ai nipoti e non sono andato in montagna al di fuori del mio Comune. Evidentemente giocare a biliardo è considerato sport a livello nazionale in quel di Tirano e possono continuare a farlo. Però non è giusto che non vengano rispettate le regole: basta guardare i video delle partite. Partita di ieri 4 dicembre: uno contro l’altro, entrambi senza mascherine. Basta guardare i video ancora disponibili e se ne vedono altri senza alcun rispetto delle regole anti-Covid. Non è giusto". È la segnalazione che ci ha fatto ieri un lettore.

"Ogni 7 giorni questi video si cancellano - sottolinea il lettore - chissà cosa è successo anche nelle settimane scorse. Sono allibito che nessuno abbia mai controllato, né le forze dell’ordine, né la Federazione del biliardo. Considerare due 60enni atleti nazionali perché tengono in mano una stecca è divertente, ma sapendo che mettono a repentaglio la loro vita e di quelli che giocheranno dopo fa arrabbiare". È proprio da verificare che non si tratti di atleti nazionali: se così, è tutto in regola. Mi.Pu.