Tirano, affidati i lavori alla scuola Vido: un intervento da 370mila euro

Tirano (Sondrio), 3 agosto 2024 – Al via la progettazione dei lavori della scuola Vido. Il primo Consiglio comunale operativo di Tirano, svoltosi giovedì sera, ha segnato un importante passo avanti per la nuova amministrazione a guida Stefania Stoppani, che ha comunicato l’affidamento dei lavori alla primaria Vido, uno dei lavori messi in cantiere in campagna elettorale. Con un’agenda di ben 16 punti all’ordine del giorno, la seduta ha tracciato un chiaro percorso di impegni e interventi per il futuro della città, senza perdere tempo. Durante la seduta, l’assessore Simone Angelone ha annunciato che “la progettazione dei lavori di rifacimento del tetto e altri interventi urgenti alla scuola primaria Vido sono stati già affidati. Questo intervento è stato una priorità dall’inizio della campagna elettorale e l’amministrazione ha destinato 370mila euro (140mila da contributo regionale, 230mila dall’avanzo di amministrazione) per garantire l’immediata esecuzione dei lavori”.

Priorità agli impianti scolastici

In primis la maggioranza ha presentato le linee programmatiche del mandato 2024-2029, stabilendo le azioni e i progetti da realizzare nel corso dei cinque anni, che mirano a un futuro sostenibile e prospero per Tirano. Poi si è proceduto alla nomina dei componenti delle commissioni consiliari permanenti per le aree di bilancio, servizi culturali e sociali, urbanistica, attività economiche, e garanzia.

Sono stati anche designati i membri per l’albo dei giudici popolari e la commissione di vigilanza del santuario. Nel bilancio di previsione 2024-2026, oltre ai fondi per la scuola Vido, l’amministrazione ha stanziato 15mila euro per gli arredi e le attrezzature scolastiche, in aggiunta ai 35mila euro già precedentemente stanziati. Inoltre ha destinato 110mila euro per la sostituzione della copertura del campo da tennis e la realizzazione di un campo da beach volley presso il Parco degli Olmi. Alla manutenzione della rete stradale tiranese sono stati destinati 24.098 euro. Infine è stata approvata la proroga della convenzione per la gestione congiunta del servizio di segreteria comunale.