The Art Company Di Leo inaugura “i fiori del delirio“

Mercoledì 5 alle 18, nello spazio The Art Company Como, in via Borgovico 163, cortile interno, si inaugura la mostra “Il giardino dei fiori del delirio“, di Michele Di Leo. Rimarrà visitabile fino a venerdì 28, da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 18.00, sabato su appuntamento telefonando al 335.8095646. Il giardino dei fiori del delirio è la "condizione strepitosa di menti distorte che considerano le armi come se fossero fiori", spiega l’artista di origine pugliese e docente di discipline pittoriche a Bari, dove "i fiori sono un regalo della natura, mentre le armi l’esito di un delirio e l’arte il linguaggio che esalta i valori dell’umanità".